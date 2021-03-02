HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Röntgende fark edildi! Mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıkarıldı

Röntgende fark edildi! Mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıkarıldı

02.03.2021 17:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Röntgende fark edildi! Mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıkarıldı

Muş'ta otel odasında uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu kişinin midesinde ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunduğu ortaya çıktı. İran uyruklu zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle İran uyruklu bir kişinin kaldığı otel odasına operasyon düzenlendi.

MUAYENEDE ORTAYA ÇIKTI

Otel odasında 9 adet kapsül halinde daralı ağırlığı 195 gram olan metamfetamin maddesi ele geçiren polis, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi Muş Devlet Hastanesi'nde muayeneye götürdü. Yapılan röntgen çekimlerinde İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi.

MİDESİNDEN 45, BAĞIRSAKLARINDAN 54 KAPSÜL ÇIKARILDI

Zanlının midesinden 45 adet kapsül içerisinde 305 gram, bağırsarklarından ise 54 kapsül halinde 400 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

iranlinin-mide-ve-bagirsagindaki-uyusturucu-rontgende-ortaya-cikti_8637_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Korkutan artış! O ilimizde vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandıKorkutan artış! O ilimizde vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı
Sübhaneke duasının okunuşu ve anlamıSübhaneke duasının okunuşu ve anlamı
Anahtar Kelimeler:
polis

En Çok Okunan Haberler

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis talebi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Yeni normalleşme sürecinin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

Normalleşmenin ilk gününde trafik felç oldu

Bolu’da vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı

Korkutan artış! O ilimizde vaka sayısı 3 haftada ikiye katlandı

Kandil ne zaman? 2021 yılı Miraç, Regaip, Mevlit ve Berat kandili tarihleri!

Miraç, Regaip, Mevlit ve Berat kandili tarihleri!

Kayseri'de iki kişi evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de iki kişi evlerinde ölü bulundu

Sadakatsiz 19. bölüm özet, son bölümde ne oldu?

Sadakatsiz 19. bölüm özet

Ankara'da normalleşme kararları açıklandı

Ankara'da normalleşme kararları açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.