Rooms yakında WhatsApp’a gelecek

Koronavirüs pandemi sonrası okullara uzun bir süre ara verilmesi, insanların sağlıklarını düşünerek sokağa çok çıkmamaları görüntülü konuşma yapmalarına neden oldu. Görüntülü konuşmak istediğiniz kişi çok fazla kişiyi içermiyorsa Google Duo, WhatsApp ve benzeri uygulamalar işinizi fazlasıyla görüyor.

Ancak videolu konferans yoluyla ders alacaksanız veya ders veren tarafsanız yani görüşmeye 10 kişiden fazla kişinin katılması gerekiyorsa alternatif uygulamalara yöneliyorsunuz. FaceTime uygulaması ile 32 kişi ile aynı anda görüntülü konuşabiliyorsunuz. Ancak bunu sadece Apple ürünleri kullanan cihazlarla yapabiliyorsunuz.

Bu nedenle kısa süre önce milyonlarca kişi Zoom uygulamasını kullanmaya başladı. Bu uygulamada çıkan güvenlik açıkları uygulamanın bir çok ülkede yasaklanmasına neden oldu. Çok sayıda kişinin katıldığı video konferans görüşmesini yapabilecek uygulama boşluğu ortaya çıktı. Messenger Rooms bu açığı kapatmak için devreye girdi.

WHATSAPP'A NE ZAMAN GELİYOR?

WhatsApp’ın 2.20.139 numaralı sürümünde Messenger Rooms’a bir geçiş bulundu. Bu geçiş şu anda ne yazık ki çalışmıyor. Ancak kısayolun varlığı Facebook’un Zoom’la mücadelesinin bir ayağı olarak yeni özelliği önümüzdeki günlerde WhatsApp için kullanıma sokabileceğini gösteriyor. En azından Rooms özelliğini WhatsApp’ta kullanabilmek için çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar Rooms için ayrı bir uygulama yüklemeden WhatsApp’ta aktif etme yönünde.