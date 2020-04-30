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Rooms yakında WhatsApp’a gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Facebook, Messenger için duyurduğu Rooms özelliğini şimdi WhatsApp’ta da kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor. Normalde WhatsApp’tan görüntülü konuşma yapmak istediğinizde en fazla 8 kişiye kadar görüntülü konuşma yapabiliyordunuz. Rooms özelliğinin WhatsApp’ta aktif edilmesi halinde 50 kişiye kadar görüntülü konuşma imkanı sağlanacak.

Rooms yakında WhatsApp’a gelecek

Koronavirüs pandemi sonrası okullara uzun bir süre ara verilmesi, insanların sağlıklarını düşünerek sokağa çok çıkmamaları görüntülü konuşma yapmalarına neden oldu. Görüntülü konuşmak istediğiniz kişi çok fazla kişiyi içermiyorsa Google Duo, WhatsApp ve benzeri uygulamalar işinizi fazlasıyla görüyor.

Ancak videolu konferans yoluyla ders alacaksanız veya ders veren tarafsanız yani görüşmeye 10 kişiden fazla kişinin katılması gerekiyorsa alternatif uygulamalara yöneliyorsunuz. FaceTime uygulaması ile 32 kişi ile aynı anda görüntülü konuşabiliyorsunuz. Ancak bunu sadece Apple ürünleri kullanan cihazlarla yapabiliyorsunuz.

Bu nedenle kısa süre önce milyonlarca kişi Zoom uygulamasını kullanmaya başladı. Bu uygulamada çıkan güvenlik açıkları uygulamanın bir çok ülkede yasaklanmasına neden oldu. Çok sayıda kişinin katıldığı video konferans görüşmesini yapabilecek uygulama boşluğu ortaya çıktı. Messenger Rooms bu açığı kapatmak için devreye girdi.

WHATSAPP'A NE ZAMAN GELİYOR?

WhatsApp’ın 2.20.139 numaralı sürümünde Messenger Rooms’a bir geçiş bulundu. Bu geçiş şu anda ne yazık ki çalışmıyor. Ancak kısayolun varlığı Facebook’un Zoom’la mücadelesinin bir ayağı olarak yeni özelliği önümüzdeki günlerde WhatsApp için kullanıma sokabileceğini gösteriyor. En azından Rooms özelliğini WhatsApp’ta kullanabilmek için çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar Rooms için ayrı bir uygulama yüklemeden WhatsApp’ta aktif etme yönünde.

Bu özelliğin ne zaman geleceği henüz bilinmese de eğer başarılı olursa insanların görüntülü konuşma için WhatsApp’ı kullanması şaşırtıcı olmayacak. Bakalım Google Duo için görüntülü konuşma kişi sayısı ne zaman 8’in üzerine çıkacak.

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