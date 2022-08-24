Root atmak nedir? Rootlama nasıl yapılır, ne işe yarar?

İşletim sistemi Android olan akıllı telefon, tablet ve diğer cihaz kullanıcılarına; dosya düzenlemesi, eklemesi ya da silmesi gibi değişiklikleri yapma imkanı sunan bu işlem root erişimi gerektiren uygulamaların kullanılmasına da olanak verir. Root atma nedir ve nasıl yapılır sorularının cevaplarını sizin için derledik.

Root Atmak Nedir?

Windows işletim sistemindeki “administrator”ün karşılığı olan root; Android cihazların dosya düzenlemesinde, silinmesinde ve eklenmesinde önemli avantajlar sunan; kişinin cihaz üzerindeki hakimiyetini artıran bir işlemdir. Ayrıcalıklı emir ve komutların çalıştırılmasını sağlamak için sahip olduğunuz cihaza root atmanız gerekir. Sahip olduğunuz işletim sistemi üzerinde değişiklikler yapabilmenize ve root erişiminin gerekli olduğu uygulamaları kullanabilmenizi sağlayan rootlamayı nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için yazımızı okumaya devam etmelisiniz.

Android Cihazlarda Rootlama Nasıl Yapılır?

Android cihazlarda rootlama işlemi iki farklı şekilde gerçekleştirilir. İlk yöntem ikincisine göre daha kolay ve risksiz bir şekilde bilgisayar kullanmadan yapılabilir. Kullanımı ve kurulumu oldukça basit olan bu yöntemde cihazınıza bir uygulama yüklemeniz gerekir.

İkinci yöntem ise tüm cihazlarda etkili ve geçerli olan bir seçenektir. Ilk yönteme göre daha uğraştırıcı olan bu yöntem tüm cihazlar için uygun olduğundan oldukça avantajlıdır. İkinci yöntemde birincisinden farklı olarak cihaza TWRP yüklemek için bir bilgisayara ihtiyaç duyarsınız.

Kullanım açısından hiçbir farkı olmayan bu iki yöntem arasından birini seçerek cihazınıza root atabilirsiniz. Ancak birinci yöntem ek bir cihaza ihtiyaç duymadığından daha pratik ve daha yaygın kullanılan bir seçenektir.

Root Atma Bilgisayarsız Bir Şekilde Nasıl Yapılır?

Bilgisayar kullanmadan root atma işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle cihazınıza root atma işlemini gerçekleştiren uygulamalardan birini indirmelisiniz. Daha sonra, çalışmak için root yetkisine ihtiyaç duyan uygulamalara izin vererek işlemi tamamlayabilirsiniz. Root atma işlemi için tercih edilen birçok uygulama olmasına rağmen en basit ve en yaygın kullanıma sahip olan uygulamayı indirmeyi tercih etmelisiniz. En çok talep gören uygulamayı cihazınıza kolay bir şekilde indirerek işleme başlayabilirsiniz. Kolay bir kullanıma ve basit bir arayüze sahip olmasına rağmen sorun yaşamamak için uygulamayı indirdikten sonra aşağıdaki adımları takip ederek cihazınıza root atabilirsiniz. İşte takip etmeniz gereken adımlar:

Öncelikle uygulamayı cihazınıza APK olarak indirin.

Cihazın ayarlar bölümüne girerek güvenlik seçeneğine tıklayın.

Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver seçeneğini işaretleyin.

Cihazdaki indirilenler klasörüne girerek APK dosyasını bulup yükle butonuna tıklayın.

Ardından aç butonuna tıklayarak uygulamayı açın ve ‘try it’ seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfadaki ‘try root’ butonuna dokunduğunuzda sürecin başladığını ve bir sayaç çıktığını göreceksiniz.

Son olarak çıkan sayaç %100 olduğunda root atma bilgisayarsız bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

Bu adımları takip ederek uygulamayı çalıştırdıktan sonra root yetkisi isteyen uygulamaları cihazınızda kullanabilirsiniz.

Cihazınızı Rootladıktan Sonra Neler Yapabilirsiniz?

Custom ROM yükleme yapabilirsiniz: Cihazınızın orijinal yazılımını custom ROM ile değiştirerek özel bir yazılım kurabilirsiniz.

Wi-Fi şifre kırma işlemi yapabilirsiniz: Wi-Fi şifresi kırmak için gerekli olan uygulamaları çalıştırmak için root yetkisine ihtiyaç duyulur. Siz de cihazınıza root atarak bu uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

Oyun hilesi yapabilirsiniz: Oyunlarda hile yaparak para kazanmak istiyorsanız cihazınıza root atarak eğlencenin dozunu artırabilirsiniz.

Silinmeyen uygulamaları silebilirsiniz: Telefonunuzu satın aldığınızda içinde bulunan yerleşik uygulamaları root sayesinde silebilirsiniz. Bu uygulamaları silerek telefonunuzun depolama alanını artırabilirsiniz.

Android yükseltme yapabilirsiniz: Yüksek yazılım sürümü gerektiren uygulamaları telefonunuza yüklemek istiyorsanız root sayesinde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Kullandığınız cihazın Android sürümünü yükselterek önceden çalıştıramadığınız uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

RAM artırabilirsiniz: Güncel uygulamaları ve oyunları çalıştırmak için telefonunuzun RAM’i yeterli gelmiyor ise cihazınıza root atarak RAM miktarını artırabilirsiniz.

Silinen fotoğrafları geri getirebilirsiniz: Root ile çalışan basit uygulamalar sayesinde sildiğiniz fotoğrafları ve videoları geri getirebilirsiniz.

Ekran parlaklığını değiştirebilirsiniz: Kullandığınız cihazın ekran parlaklığı geceleri yeteri kadar kısılmıyor, gündüzleri de yeteri kadar açılmıyor ise root atmak ile bu sorunu çözebilirsiniz. Bu uygulama, parlaklığın alt ve üst sınılarını belirleyebilmesinin yanı sıra mavi ışık miktarı üzerinde de hakimiyet kurmanızı sağlar.

Ses miktarını değiştirebilirsiniz: Cihazınızın hoparlöründen çıkan ses miktarından memnun değilseniz root yetkisiyle çalışan uygulamaları kullanarak hoparlörünüzden çıkan ses miktarını artırabilirsiniz.

Kayıtlı Wi-Fi şifrelerini öğrenebilirsiniz: Cihazda kayıtlı olan ancak göremediğiniz Wi-Fi şifrelerini görebilirsiniz.

Cihaza Root Atmanın Dezavantajları Nelerdir?

Android telefona ya da tablete root atma işlemi size pek çok avantaj sunabilir. Ama yukarıda belirtilen avantajların yanı sıra root atma işleminin bazı dezavantajları da vardır. Bu işlemin dezavantajlarını da öğrendikten sonra cihazınıza root atmak için kesin bir karara varabilirsiniz. İşte root atmanın zararları:

Garanti hizmetinden faydalanamazsınız: Android cihazınıza root attıktan sonra süresi devam eden garanti hizmetinden faydalanamazsınız. Sizden kaynaklı olmayan sorunlar yaşadığınızda dahi cihazın garantisi geçersiz hale gelir.

Uygulamalarla uyumsuzluk yaşayabilirsiniz: Her cihazda olmamakla birlikte bazı rootlu cihazlar uygulamaları çalıştırırken sorun yaşayabilir.

Güvenlik tehdidi yaşayabilirsiniz: Eğer kötü amaçlı bir yazılıma root yetkisi verirseniz bu kişisel bilgileriniz için bir risk oluşturur.

