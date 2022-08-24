Root atmak nedir? Rootlama nasıl yapılır, ne işe yarar?

İşletim sistemi Android olan akıllı telefon, tablet ve diğer cihaz kullanıcılarına; dosya düzenlemesi, eklemesi ya da silmesi gibi değişiklikleri yapma imkanı sunan bu işlem root erişimi gerektiren uygulamaların kullanılmasına da olanak verir. Root atma nedir ve nasıl yapılır sorularının cevaplarını sizin için derledik.
Windows işletim sistemindeki “administrator”ün karşılığı olan root; Android cihazların dosya düzenlemesinde, silinmesinde ve eklenmesinde önemli avantajlar sunan; kişinin cihaz üzerindeki hakimiyetini artıran bir işlemdir. Ayrıcalıklı emir ve komutların çalıştırılmasını sağlamak için sahip olduğunuz cihaza root atmanız gerekir. Sahip olduğunuz işletim sistemi üzerinde değişiklikler yapabilmenize ve root erişiminin gerekli olduğu uygulamaları kullanabilmenizi sağlayan rootlamayı nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için yazımızı okumaya devam etmelisiniz.
Android cihazlarda rootlama işlemi iki farklı şekilde gerçekleştirilir. İlk yöntem ikincisine göre daha kolay ve risksiz bir şekilde bilgisayar kullanmadan yapılabilir. Kullanımı ve kurulumu oldukça basit olan bu yöntemde cihazınıza bir uygulama yüklemeniz gerekir.
İkinci yöntem ise tüm cihazlarda etkili ve geçerli olan bir seçenektir. Ilk yönteme göre daha uğraştırıcı olan bu yöntem tüm cihazlar için uygun olduğundan oldukça avantajlıdır. İkinci yöntemde birincisinden farklı olarak cihaza TWRP yüklemek için bir bilgisayara ihtiyaç duyarsınız.
Kullanım açısından hiçbir farkı olmayan bu iki yöntem arasından birini seçerek cihazınıza root atabilirsiniz. Ancak birinci yöntem ek bir cihaza ihtiyaç duymadığından daha pratik ve daha yaygın kullanılan bir seçenektir.
Bilgisayar kullanmadan root atma işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle cihazınıza root atma işlemini gerçekleştiren uygulamalardan birini indirmelisiniz. Daha sonra, çalışmak için root yetkisine ihtiyaç duyan uygulamalara izin vererek işlemi tamamlayabilirsiniz. Root atma işlemi için tercih edilen birçok uygulama olmasına rağmen en basit ve en yaygın kullanıma sahip olan uygulamayı indirmeyi tercih etmelisiniz. En çok talep gören uygulamayı cihazınıza kolay bir şekilde indirerek işleme başlayabilirsiniz. Kolay bir kullanıma ve basit bir arayüze sahip olmasına rağmen sorun yaşamamak için uygulamayı indirdikten sonra aşağıdaki adımları takip ederek cihazınıza root atabilirsiniz. İşte takip etmeniz gereken adımlar:
Bu adımları takip ederek uygulamayı çalıştırdıktan sonra root yetkisi isteyen uygulamaları cihazınızda kullanabilirsiniz.
Android telefona ya da tablete root atma işlemi size pek çok avantaj sunabilir. Ama yukarıda belirtilen avantajların yanı sıra root atma işleminin bazı dezavantajları da vardır. Bu işlemin dezavantajlarını da öğrendikten sonra cihazınıza root atmak için kesin bir karara varabilirsiniz. İşte root atmanın zararları:
Garanti hizmetinden faydalanamazsınız: Android cihazınıza root attıktan sonra süresi devam eden garanti hizmetinden faydalanamazsınız. Sizden kaynaklı olmayan sorunlar yaşadığınızda dahi cihazın garantisi geçersiz hale gelir.
Uygulamalarla uyumsuzluk yaşayabilirsiniz: Her cihazda olmamakla birlikte bazı rootlu cihazlar uygulamaları çalıştırırken sorun yaşayabilir.
Güvenlik tehdidi yaşayabilirsiniz: Eğer kötü amaçlı bir yazılıma root yetkisi verirseniz bu kişisel bilgileriniz için bir risk oluşturur.
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