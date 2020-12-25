Root ne anlama gelir? Android telefona ve tablete root nasıl atılır?

İşletim sistemi Android olan akıllı telefon, tablet ve diğer cihaz kullanıcılarına; dosya düzenlemesi, eklemesi ya da silmesi gibi değişiklikleri yapma imkanı sunan bu işlem root erişimi gerektiren uygulamaların kullanılmasına da olanak verir. Root atma nedir ve nasıl yapılır sorularının cevaplarını sizin için derledik.

Root Atmak Nedir?

Windows işletim sistemindeki “administrator”ün karşılığı olan root; Android cihazların dosya düzenlemesinde, silinmesinde ve eklenmesinde önemli avantajlar sunan; kişinin cihaz üzerindeki hakimiyetini artıran bir işlemdir. Ayrıcalıklı emir ve komutların çalıştırılmasını sağlamak için sahip olduğunuz cihaza root atmanız gerekir. Sahip olduğunuz işletim sistemi üzerinde değişiklikler yapabilmenize ve root erişiminin gerekli olduğu uygulamaları kullanabilmenizi sağlayan rootlamayı nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için yazımızı okumaya devam etmelisiniz.

Android Cihazlarda Rootlama Nasıl Yapılır?

Android cihazlarda rootlama işlemi iki farklı şekilde gerçekleştirilir. İlk yöntem ikincisine göre daha kolay ve risksiz bir şekilde bilgisayar kullanmadan yapılabilir. Kullanımı ve kurulumu oldukça basit olan bu yöntemde cihazınıza bir uygulama yüklemeniz gerekir.