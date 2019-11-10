HABER

Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

ABD?de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ABD, (DHA)- ABD?de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kediyi yavaşça yere bırakan polisin meslektaşı, Polise saldırı diyerek izleyenleri güldürdü.
Olay, ABD?nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde meydana geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine sokak kedisi atladı. Kedinin üzerine tırmanarak omzuna çıkmasıyla şaşıran polis memuru, Merhaba kedi dedi. Daha sonra, Seni yavaşça yere bırakacağım dedi ve hafifçe eğilerek kedinin yere atlamasını sağladı. Bu sırada kameraman ve muhabirin güldüğü, polisin meslektaşının ise kameraların arkasından Polise saldırı dediği duyuldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yüzlerce yorum gelirken 20 bin kez beğenildi.

PARTNERİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladıİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladı
Röportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladıRöportaj sırasında polisin üzerine sokak kedisi atladı
Yolcu uçağının iniş takımları alev aldıYolcu uçağının iniş takımları alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

Sakarya'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

'G.Saray'ın öncelikli sorunu Fatih Terim'

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor!

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lübnanlı Şii alimden, Hamaney'e 'yolsuzluk' suçlaması

Lübnanlı Şii alimden, Hamaney'e 'yolsuzluk' suçlaması

Bolivya Devlet Başkanı Morales, halkı darbeye karşı sokağa çağırdı

Ülke karıştı, Devlet Başkanı halkı sokağa çağırdı

Rusya’da sarhoş sürücü dehşet saçtı!

Korkunç görüntüler! Her şey bir anda oldu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı

Ülkede bazı polisler protestoculara katıldı!

Avustralya alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

Ülke alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.