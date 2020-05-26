Router’ların kronik sorunları ne?

Yenilikçi akıllı modem/router üreticisi ve geliştiricisi Keenetic’in CEO’su Vefa Tarhan, evlerimizde ve küçük-orta ölçekli işletmelerde premium nitelikte internet ve kablosuz bağlantı için ürettikleri çözümleri anlattı. Tarhan, Keenetic olarak internet ve kablosuz bağlantı alanında neleri farklı yaptıklarını ve kısa sürede kullanıcıların gönlünü nasıl kazandıklarını anlattı.

Yazılımsal zayıflık, bug’larla dolu yaşam neticesinde, düzenli aralıklarla açıp kapama gereksinimleri vardı. Hat kalitesi düşük hatlardaki kopmalar, hatta göre özel ayarların yapılamaması, modemin hata elimine etme becerilerinin olmaması, kullanıcılar tarafında şikayet konusuydu.

Dual 2,4Ghz ve 5Ghz bantlarda, bantlar arası koparak geçişlerin olması, bu nedenle mobil cihazlarda uygulamaların donması, bantlar arası elle geçiş yapma gereksinimleri, komşu kanallarla çakışmalar, sürekli manuel kanal seçim gereksinimleri olabiliyordu.

Koronavirüs salgını için alınan önlemlerle evlerde uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma ile internet ihtiyacı daha da arttı.

İnternetin adil bir şekilde ev içinde paylaşılamaması, bazı uygulamaların ya da kullanıcıların hattı aşırı kullanması ve diğer kullanıcılar için internet erişimini felç etmesi, ev içi kargaşalara neden olabiliyor.