RTÜK 11. Gelecekle İletişim Çalıştayı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) 11'incisi düzenlenen "Gelecekle İletişim Çalıştayı" için Şanlıurfa'ya gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK üyeleri ile çalıştaya katılan öğrenciler kentin tarihi bölgelerini gezdi.
Anadolu Ajansının (AA) da desteğiyle "Kurtuluş Mücadelelerinde İletişim Araçları" ana temasıyla düzenlenen çalıştay kapsamında, kentte gelen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK üyeleri ve Türkiye'deki iletişim fakültelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan 45 yabancı öğrenci, Balıklıgöl başta olmak üzere kentteki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.
Balıklıgöl Yerleşkesi'nde AA muhabirine açıklamada bulunan Şahin, RTÜK tarafından 11'incisi düzenlenen "Gelecekle İletişim Çalıştayı"nın ikinci etabını peygamberler şehri Şanlıurfa'da yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İlk etabını Gaziantep'te yaptıkları çalıştaya, RTÜK üyeleri, çalışanları ve farklı ülkelerden gelen 45 öğrencinin katıldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Bu çalıştayın en büyük önemi, fikir olarak, altyapı olarak bizim benimsediğimiz ve bunu uygulamaya çalıştığımız yöntem itibarıyla şu anda çok değişik ülkelerden gelip Türkiye'de iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizle birlikte yapılmasıdır. İletişim fakültelerimiz özel bir çalıştaydır, bu bizi çok heyecanlandırmaktadır. Ben de bir iletişim fakültesi mezunu olarak bunu çok değerli buluyorum. Daha da önemlisi Kurtuluş Mücadelelerinde iletişimin ve medyanın rolü ana başlığımız."
RTÜK üyesi Arif Fırtına ise amaçlarının dost ve kardeş coğrafyalardan gelen öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimlerini güçlendirmek ve irtibatı sağlamak olduğunu dile getirerek öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında ülkelerinde Türkiye'nin ve RTÜK'ün birer temsilcisi olmaları için gayret ettiklerini aktardı.
Programa, RTÜK Üyesi Nurullah Öztürk, Hamit Ersoy, İlhan Taşçı ile RTÜK çalışanları ve öğrenciler katıldı.
RTÜK üyeleri daha sonra Göbeklitepe'ye de gidecek.
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