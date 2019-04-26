RTÜK 11. Gelecekle İletişim Çalıştayı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) 11'incisi düzenlenen "Gelecekle İletişim Çalıştayı" için Şanlıurfa'ya gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve RTÜK üyeleri ile çalıştaya katılan öğrenciler kentin tarihi bölgelerini gezdi.

Anadolu Ajansının (AA) da desteğiyle "Kurtuluş Mücadelelerinde İletişim Araçları" ana temasıyla düzenlenen çalıştay kapsamında, kentte gelen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK üyeleri ve Türkiye'deki iletişim fakültelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan 45 yabancı öğrenci, Balıklıgöl başta olmak üzere kentteki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde AA muhabirine açıklamada bulunan Şahin, RTÜK tarafından 11'incisi düzenlenen "Gelecekle İletişim Çalıştayı"nın ikinci etabını peygamberler şehri Şanlıurfa'da yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk etabını Gaziantep'te yaptıkları çalıştaya, RTÜK üyeleri, çalışanları ve farklı ülkelerden gelen 45 öğrencinin katıldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu: