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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:20 | Son Güncelleme

İlhan Yerlikaya'nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi

İlhan Yerlikaya'nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin getirildi.

Yerlikaya'nın, 25 Kasım 2015'ten beri yürüttüğü başkanlık görevinden, anne ve babasının sağlık sorunları sebebiyle dün ayrılmasının ardından Kurul üyeleri toplandı.

Toplantıda, RTÜK Başkanlığına Kurulun üyelerinden Ebubekir Şahin seçildi.

RTÜK Üyesi ve Başkan Vekili Esat Çıplak'ın ise bu görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

- RTÜK Başkanı Şahin

Ebubekir Şahin, 1974'te Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamlayan Şahin, 1995'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu, 2002'de Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı.

Şahin sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik görevlerinde bulundu.

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcılığı da yapan Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı ve Müsteşarlık görevlerinde bulundu. Şahin, 16 Ekim 2017'den beri RTÜK üyesiydi.

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