HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 16:36 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal’ın "halkı kin ve düşmanlığa sevk eden" ifadeleri nedeniyle FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK'ten FOX TV kararı! 3 kez program durdurma cezası

RTÜK, bugünkü toplantısında FOX TV hakkında hazırlanan uzman raporunu gündemine aldı. RTÜK, yayıncının ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirdi. Kurul, salgın hastalığa ilişkin pek çok tedbir alınmasına rağmen, devlet yöneticilerini haksızca hedef alan Portakal’ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti. İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8/1/b maddesinde yer alan “Yayın hizmetleri, Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmü kapsamında FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verilmesine karar verdi. RTÜK Kanununa göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor. RTÜK, ayrıca, "İlker Karagöz İle Çalar Saat" programındaki gerçeklikle ilgisi olmayan "ekmek kuyruğunda kavga" haberi nedeniyle FOX TV’ye yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

RTÜK, TELE 1 hakkında hazırlanan raporu da görüştü. "Gün Başlıyor" isimli programda Can Ataklı’nın "niye herkes şehit? Yani kime şey yapıyorsan o şehit. Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine" şeklindeki ifadeleri, Üst Kurulda toplumun milli ve manevi değerlerine saygısızlık olarak değerlendirilerek TELE 1’e üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar verildi.

"50-60 KİŞİYİ ÖLDÜRÜRÜM SÖZLERİ HALK TV'YE CEZA GETİRDİ"

Üst Kurul, HALK TV’de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programda yayın konuğu Ali Demirsoy’un dile getirdiği bazı sözlerin, insan onurunu zedeleyen ifadeler olduğuna karar vererek yayıncı kuruluşa idari yaptırım uyguladı. Konuk Demirsoy canlı yayında, " oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrit ederdim ya da ben biyolog olmam nedeniyle beni kınamayın, ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün bir milyon adamın ölümünü engellemiş olurdunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Bir başka yaptırım da canlı yayında sigara yakan yorumcu Berhan Şimşek nedeniyle uygulandı. RTÜK, Haber Global televizyonuna üst limitten idari para cezası verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Kovid-19 tedavisine umut olacak karışım geliştirdiKovid-19 tedavisine umut olacak karışım geliştirdi
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
Anahtar Kelimeler:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK fatih portakal

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Polisi görünce arkadaşını öldürdüğü bıçakla intihar etti

Polisi görünce arkadaşını öldürdüğü bıçakla intihar etti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Diğer Haberler
Son dakika: TEM bağlantı yolunda feci kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM'de feci kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

GTÜ'lü profesör Kovid-19 tedavisine umut olacak karışım geliştirdi

Kovid-19 tedavisine umut olacak karışım geliştirdi

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü! Tahribattan geriye derin çukur ve lastik izleri kaldı

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinasıyla ilgili açıklama

İçişleri'nden koronavirüs karantinasıyla ilgili açıklama

İmmün plazma tedavisi için bağışlar devam ediyor

İmmün plazma tedavisi için bağışlar devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.