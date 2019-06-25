"Ruanda Rönesansı" konferansı

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera, sömürgeci güçlerin Ruanda'nın birlik ve bütünlüğüne kastettiğini belirterek, "Sömürgeci güçler, bizi bir arada tutan tarihi yapıyı yok ettiler, tarihimizi çöpe attılar." dedi.

Sezibara, Stratejik Düşünce Enstitüsünce düzenlenen "Ruanda Rönesansı" başlıklı konferansta konuştu. Ruanda'nın özgürlük hareketinin 25. yılını kutladıklarını anımsatan Sezibara, Ruanda'nın tarihinin geçirdiği temel aşamalara değindi.

Sezibara, Ruanda'nın sömürgecilikten önce, sömürgecilik sırasında ve sömürgelik sonrası olmak üzere üç aşamadan geçtiğine değinerek, Ruanda ulusunun ortaya çıkışının yüzyıllar alan bir süreç olduğuna işaret etti.

Sömürgeci güçlerin Ruanda'nın birlik ve bütünlüğüne kastederek 1931'de halkı etnik köken ve cinsiyete göre ayırmak istediğini belirten Sezibara, 1994'de maruz kaldıkları soykırımın temellerinin 1930'lu yıllarda atıldığı değerlendirmesini yaptı. Sezibara, "Sömürgeci güçler, bizi bir arada tutan tarihi yapıyı yok ettiler, tarihimizi çöpe attılar." dedi.