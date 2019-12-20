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Ruhani, Japonya'da Abe ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 15:02 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "Nükleer anlaşma İran için son derece önemli. Bu nedenle ABD'nin (anlaşmadan) tek taraflı ve yersiz çekilmesini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Japonya'nın ve dünyada diğer ülkelerin, anlaşmanın sürdürülmesi yönünde çaba göstermesini umuyoruz" - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran'ın barış ve istikrar için "yapıcı" rol oynaması ve nükleer anlaşmaya tam anlamıyla uyması çağrısında bulundu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya ve diğer ülkelerin, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın sürdürülmesi yönünde çaba göstermesini ümit ettiğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'yı ziyaret eden Ruhani, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile bir araya geldi.

Ruhani, Abe ile görüşmesinin basına açık bölümünde "Nükleer anlaşma İran için son derece önemli. Bu nedenle ABD'nin (anlaşmadan) tek taraflı ve yersiz çekilmesini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Japonya'nın ve dünyada diğer ülkelerin, anlaşmanın sürdürülmesi yönünde çaba göstermesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Abe de ülkesinin Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına yardımcı olmayı ümit ettiğini belirtirken, İran'ın barış ve istikrar için "yapıcı" rol oynaması ve nükleer anlaşmaya tam anlamıyla uyması çağrısında bulundu.

Hasan Ruhani, 19 yıl sonra Japonya'yı ziyaret eden ilk İran cumhurbaşkanı oldu. Japonya'yı son olarak İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Ekim 2000'de ziyaret etmişti.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, ay başında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Japonya'yı ziyaret edebileceğini açıklayarak Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın sağlanması için tüm diplomatik girişimlerini sürdüreceklerini söylemişti. Abe, ABD ile İran arasında uluslararası toplumdan da beklendiği gibi arabulucu olarak hizmet etmek istediklerini bildirmişti.

ABD yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran, anlaşmanın tarafı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'dan mutabakatın korunmasını istemiş ancak beklentisi karşılanmamıştı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararı almış, son olarak Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ndeki 1044 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abe Şinzo Hasan Ruhani Japonya nükleer anlaşma

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