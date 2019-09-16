HABER

Ruhani ve Putin Ankara'da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 18:40 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi heyetler arası ve ikili görüşme yaptı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi" vesilesiyle Ankara'da bulunan Ruhani ve Putin, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde görüştü.

İki ülke heyetlerinin de yer aldığı görüşmenin ardından Ruhani ve Putin, baş başa görüşmeye geçti.

Basına kapalı yapılan baş başa görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından üç lider, beşincisi düzenlenen Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni gerçekleştirecek.

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de panele katıldıSümeyye Erdoğan Bayraktar, Kırşehir'de panele katıldı
Kırtasiye ürünlerinde kanserojen tehlikesine dikkatKırtasiye ürünlerinde kanserojen tehlikesine dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

On Numara sonuçları 16 Eylül - MPİ canlı çekiliş

On Numara çekiliyor

Antalya’daki paraşüt kazasında yaralanan iki Rus turistten biri hayatını kaybetti

Havada savrularak palmiyelere çarpmışlardı! Acı haber geldi

Son dakika: TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

Salıncaklar kaldırılmıştı! 'Dünyaya mesaj vermek istedik' dediler ve...

Salıncaklar kaldırılmıştı! 'Dünyaya mesaj vermek istedik' dediler ve...

Şule Çet davasında yeni gelişme! Telefonu ikinci kez incelenicek

Şule Çet davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.