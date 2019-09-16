Ruhani ve Putin Ankara'da bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi" vesilesiyle Ankara'da bulunan Ruhani ve Putin, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde görüştü.
İki ülke heyetlerinin de yer aldığı görüşmenin ardından Ruhani ve Putin, baş başa görüşmeye geçti.
Basına kapalı yapılan baş başa görüşme yarım saat sürdü.
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından üç lider, beşincisi düzenlenen Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni gerçekleştirecek.
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