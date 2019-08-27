Ruhani: “Yaptırımlar kaldırılmadıkça müzakere yok”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları kaldırmaması halinde müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile nükleer konusunda çok yakında görüşeceğini söylemesinin ardından bu sabah açıklama yapan Ruhani, ABD tarafından uygulanan yaptırımlar kaldırılmadıkça müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi. İran’ın müzakere ehli olduğunu ve yeni müzakerelere her zaman hazır olduğunu belirten Ruhani, “Ama önce ABD, İran’a karşı uyguladığı tüm yasa dışı, adaletsiz ve haksız yaptırımları kaldırmalı” dedi.

Canlı yayında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Çıkarlarımız korunmazsa 2015 anlaşması kapsamındaki taahhütlerimizi yeniden ölçeklendirmeye devam edeceğiz. Tahran, asla nükleer silah istememişti” sözleriyle ülkesinin nükleer silah yapmak gibi bir niyetinin olmadığını sadece kendini korumaya çalıştığını ifade etti. Ruhani, “Olumlu yönde atılacak olan adımların kilidi Washington’un elinde” ifadeleriyle barış için artık ABD’nin bazı adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.