İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin baskıları sona erdirmesi ve özür dilemesi halinde müzakere masasına oturabileceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un, İran'la nükleer ve füze programını kapsayan yeni bir anlaşma yapılması çağrısına cevap verdi.

ABD'nin müzakere konusunda ciddi olmadığını belirten Ruhani, "Şüphesiz zorbalık ve yalanla dayatılan bir müzakere talebinin kabul edilmesi herhangi bir sonuç getirmeyecektir. Böyle bir müzakere, zillet ve teslimiyet demektir." ifadesini kullandı.

Yalnızca ABD'nin baskılarını sona erdirmesi ve hukuk dışı girişimleri nedeniyle özür dilemesi halinde bu ülkeyle müzakere masasına oturabileceklerini vurgulayan Ruhani, şunları kaydetti:

"İran halkı hukuk dışı girişimlere karşı tek yolun direniş olduğunu iyi biliyor. Müzakere ancak bütün baskıların kaldırılmasından sonra izlenecek yoldur. Biz savaş ve savunma adamı olduğumuz gibi daima müzakere ve diplomasi adamı da olduk."