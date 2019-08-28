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Ruhani’nin eski danışmanı kefaletle serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

Eşini öldürmekle suçlanan Tahran’ın eski Belediye Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin eski danışmanı Muhammed Ali Necefi, bir milyar tümen (500 bin lira) kefaletle serbest bırakıldı.Eşi Mitra Ustad’ı öldürmekle suçlanan Tahran eski Belediye Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin eski danışmanı Muhammed Ali Necefi’nin avukatı Hamid Guderzi, müvekkilinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Eşini öldürmekle suçlanan Tahran’ın eski Belediye Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin eski danışmanı Muhammed Ali Necefi, bir milyar tümen (500 bin lira) kefaletle serbest bırakıldı.
Eşi Mitra Ustad’ı öldürmekle suçlanan Tahran eski Belediye Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin eski danışmanı Muhammed Ali Necefi’nin avukatı Hamid Guderzi, müvekkilinin serbest bırakıldığını açıkladı. Kasten adam öldürmekle yargılanan Necefi’nin olayı bir kaza olduğunu savunan avukatı ve serbest bırakılma haberini "Necefi, bir saat önce bir milyar tümen (500 bin lira) değerinde kefalet ödeyerek serbest kaldı" ifadeleriyle duyurdu.
Avukat Hamid Guderzi, dosyanın henüz yüksek mahkemeye gitmediğini söyleyerek, "Dosyanın önümüzdeki bir iki gün içerisinde yüksek mahkemeye gönderilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Necefi, 28 Mayıs’ta eşi Mitra Ustad’ı silahla öldürdükten sonra polise teslim olarak cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Yargılama sürecinin ardından 30 Temmuz’da idama mahkum edilen Necefi, maktulün ailesi tarafından bağışlanınca kefaletle serbest bırakıldı.

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