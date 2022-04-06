"Ruhunu ortaya koydu" dedikleri bu olsa gerek: 21 yaşındaki Hollandalı, ruhunu NFT olarak sattı

NFT (Non-Fungible Token-Değişitirelemez Jeton) çılgınlığı tam anlamıyla bir furyaya dönüşürken, çok farklı NFT eserler de çeşitli platformlarda satışa sunulmaya devam ediyor. Özellikle ünlü isimler, NFT eserlere bir hayli ilgi gösteriyor. Türkiye'de de NFT'ye ilgi bir hayli büyük. Ancak 21 yaşındaki bir Hollandalı sahip olduğu belki de en özel şeyi NFT'ye dönüştürüp satmaya karar verdi; ruhunu.

NFT OLARAK "RUHUNU ORTAYA KOYDU"

21 yaşındaki Stijn van Schaik, NFT olarak ruhunu satışa sundu. Stinus'un Ruhu adını verdiği eserini bir NFT satış platformunda satışa çıkartan genç, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba, şu anda bir ruha bakıyorsunuz. Şimdilik benim. Blok zincirine tamamen yüklendiğinde, ne olacağını kim bilebilir?"

RUH SATIŞ ANLAŞMASI DA OLUŞTURDU

Schaik, internet sitesi dahi oluşturdu. Sitede ruh satışının kurallarını ve "ruh satışı anlaşmasını" açıkladı. Ruh anlaşması ile yeni sahibin ruhu nasıl kullanabileceğini anlatan genç, "Ruhumu blok zincirine yükleyerek insanları kripto para biriminin olanaklarıyla tanıştırmak istiyorum. Umarım ruhumu bir NFT'ye dönüştürmek, teknolojiye henüz aşina olmayan insanlara ulaşmak için daha fazla ana akım medyanın dikkatini çeker." dedi.

YENİ SAHİBİNDEN DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Stijn van Schaik, ruhunu 0,11 ETH (yaklaşık 363 dolar) karşılığında sattı. Ruhun yeni sahibi ise gencin ruhunu 1.040 ETH (yaklaşık 3.5 milyon dolar) olarak yeniden fiyatlandırdı. Evet, arada büyük bir uçurum var.



