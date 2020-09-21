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Rum basını: Türkiye'ye yaptırımı Merkel engelliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Rum basını, AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep eden Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa'dan Almanya’nın başını çektiği baskılarla karşılaştığını yazdı.

Rum basını: Türkiye'ye yaptırımı Merkel engelliyor

Rum hükümetine yakın çizgisiyle bilinen Fileleftheros gazetesi Türkiye’ye yaptırım isteyen Rum liderliğinin “yaptırım yerine diyalog” diyen AB’nin ağır baskısına maruz kaldığını iddia etti.

Gazete AB Dönem Başkanı Almanya’nın ve Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlamasına odaklandığını belirtti.

Rum liderin Türkiye’ye yaptırımlarda ısrar ettiği ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bunu frenlediği ifade edildi.

Haberde AB’den Rum yönetimine ‘yaptırımlar bekleyebilir’ önceliğimiz Türk-Yunan diyaloğunun başlamasıdır mesajı verildiği belirtildi.

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