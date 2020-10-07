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Rum medyasından itiraf: Başarılı olamadık!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayelet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu.

Rum medyasından itiraf: Başarılı olamadık!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayelet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu. Bütün çabalara rağmen Maraş'ın açılmasının engellenemediği belirtildi.

Rum medyası, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in Maraş'ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yaptığını ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngilizler ile Amerikalıların çabalarının Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazdı.

Kapalı Maraş'a yönelik adım dün toplanan Rum Ulusal Konseyi'nin de birinci gündemi oldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü Kyriakos Koushos, Kapalı Maraş'la ilgili atılan adımdan geri dönülmesi çağrısı yaptı. Ulusal Konsey’de bulunan tüm Rum siyasi partilerin ortak olarak aldığı kararda da, Rum yönetiminin, BM kararları ve AB değerlerine bağlı olduğu belirtildi. Kararda, Rumların Kıbrıs sorunun çözümü için verimli bir diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.

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