Sadberk Hanım Müzesi'ne nasıl gidilir? Sadberk Hanım Müzesi nerede, hangi semtte?

Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulmuş olan müze, Türkiye’nin ilk özel müzesi ünvanına da sahip bir müzedir. Müzeye ismini de veren Sadberk Hanım, Vehbi Koç’un eşi ve koleksiyoncu olan Sadberk Koç’tur. İki ayrı binada farklı eserlerin sergilendiği Sadberk Hanım Müzesi müze olarak açılmadan önce yazlık olarak kullanılan bir binaydı. Seksenli yılların başında dönüştürüldü ve müze olarak halka açıldı.

Sadberk Hanım Müzesi nerededir?

Europa Nostra Ödülü sahibi olan Sadberk Hanım Müzesi, Türk sanatının nadide örneklerini ve Osmanlı döneminden kalma özel parçaları sergileyen bir müzedir. Müzenin konumu Büyükdere kıyısıdır. Sarıyer ilçesinde yer alır ve ulaşımı oldukça kolaydır. Ücretli olarak giriş yapılabilen müze sabah 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında gezilebilir. Yalnızca Çarşamba günleri kapalıdır. Giriş ücretleri 50 TL’dir ve müze kart geçerlidir.

Sadberk Hanım Müzesi’ne nasıl gidilir?

Kendi aracı ile gitmek yerine toplu taşıma ile müzeye gitmek isteyenler için otobüsler bulunur. Sadberk Hanım Müzesi’ne giden İETT otobüslerinin numaraları şunlardır:

25T: Sarıyer Taksim

25E: Sarıyer Kabataş

40B: Sarıyer Beşiktaş

41SF: Sarıyer Fatih Sultan Mehmet

41C: Ayazağa Sarıyer

25Y: Hacıosman Havantepe

42K: Kazımkarabekir Sarıyer

153: Bahçeköy Sarıyer

152: Hacıosman Kilyos

Müzeye deniz yolu ile ulaşım sağlamak da mümkündür. Boğaz hattı, Sarıyer Rumeli Kavağı, Anadolu Kavağı, Kadıköy Sarıyer ve Rumeli Kavağı ile Eminönü vapurları ile müzeye gidilebilir.

Sadberk Hanım Müzesi’nde neler var?

Müze, adını aldığı Sadberk Koç’un hayatı boyunca toplamış olduğu geleneksel el işi koleksiyonları ile açılmıştır. Değerli taşlar ile süslenmiş olan eşyalar, 16. yüzyıla ve 18. yüzyıllara ait olan kıyafetler ve kumaşlar gibi etnografik eserler bu müzede sergilenmektedir. Yirmi bin civarı eserin sergilendiği müzede yer alan iki farklı binada farklı eserler bulunmaktadır.

Sevgi Gönül Binası’nda; M.Ö. 6.000 yıllarından kalma ve Bizans’ın sonuna dek Anadolu’da yaşamış olan medeniyetlere ait arkeolojik eserler vardır. Diğer bina olan Azaryan Yalısı’nda da Yakın Doğu, Avrupa ve Uzak Doğu eserleri ile birlikte Osmanlı dönemine ait dokuma kıyafetler ve işlemeler sergilenir.







