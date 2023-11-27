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Cağaloğlu Hamamı'na nasıl gidilir? Cağaloğlu Hamamı nerede?

24.11.2023 23:33 | Son Güncelleme:
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Türk kültürünün en önemli ögelerinden biri de hamamlardır. Dünyaca ünlü Türk hamamları ülkenin dört bir tarafındadır. Kültürel ve tarihi açıdan son derece önemli olan bu yapılardan biri olan Cağaloğlu Hamamı da Osmanlı döneminden günümüze ulaşmış bir yapıdır. 1. Mahmut döneminde Ayasofya kütüphanesine ve külliyesine gelir sağlama amacı ile yaptırılan hamam bugün de yerli yabancı birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.

Cağaloğlu Hamamı'na nasıl gidilir? Cağaloğlu Hamamı nerede?

Dünya çapında bilinen Türk hamamlarının bir örneği de İstanbul’daki Cağaloğlu Hamamı’dır. New York Times gazetesi tarafından yapılan “ölmeden önce görülmesi gereken yerler” listesinde yer alan Cağaloğlu Hamamı, yapıldığı dönemde uzun bir dönem boyunca asıl yapılma amacı olan Ayasofya’ya gelir sağlama görevini yerine getirmiş ancak daha sonraki süreçte 3. Mustafa padişahken odun bulunmakta zorlandığı gerekçesi ile kapatılmıştır.

Cağaloğlu hamamı nerededir?

Cağaloğlu hamamı tarihi Osmanlı dönemine, 1. Mahmut’un padişah olduğu zamana dayanır. Onun tarafından yaptırılmıştır ve Süleyman Ağa tarafından tasarlanan mimarisinin hayranlık uyandırdığı kabul edilmiştir. Camekanı bir kubbe ile örtülmüş olan hamam, kadın ve erkek bölümlerine sahiptir. Fatih ilçesinde yer alan Yerebatan Sarnıcı’na çok yakın olan hamam Alemdar mahallesindedir. Müşterilerine farklı isimler ve içeriklerde paketler sunan Cağaloğlu Hamamı giriş ücreti bulunur. Ücretler kişi sayısına göre değişiklik gösterebildiği için hamamın resmi internet sitesinden rezervasyon yaptırılmalıdır.

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Cağaloğlu Hamamı’na nasıl gidilir?

Ulaşımı oldukça kolay olan Cağaloğlu Hamamı’na gitmek için birden fazla seçenek bulunur. Özel araçla sahil yolunu takip ederek gidilebilen hamama toplu taşıma ile gidilecekse tramvay, otobüs, metro ya da metrobüs kullanılabilir. Tramvay ile gidilecekse Sultanahmet durağında inilerek Cağaloğlu Hamamı’na gidilebilir. Fatih ilçesi, Alemdar mahallesinde yer alan Cağaloğlu Hamamı’na otobüs ile gidilecekse aşağıdaki otobüs hatları kullanılabilir:

  • 30D
  • 28
  • HVİST 12
  • 47E
  • 99A
  • 66

Eğer Anadolu yakasından gelinecekse Kadıköy’den Eminönü’ne geçilmelidir. Daha sonra Kabataş Bağcılar tramvayına binilir ve Sultanahmet durağına inilir. Tramvaydan indikten sonra biraz yürümek gerekebilir. Marmaray aracılığı ile gidilecekse Üsküdar üzerinden önce Sirkeci durağına gidilmelidir. Daha sonra ise yine Kabataş Bağcılar tramvayına binilerek hamamın olduğu durakta inilir.

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