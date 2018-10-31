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Rumen öğrenciler lokum yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'a Romanya'dan gelen kardeş okul öğrencileri kente has ünlü kaymaklı lokum yapmayı öğrendi.

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'a Romanya'dan gelen kardeş okul öğrencileri kente has ünlü kaymaklı lokum yapmayı öğrendi. Afyonkarahisar Şemşettin Karahisari Ortaokulu'nun daveti üzerine kente gelen Rumen 8 öğrenci, Afyonkarahisar otogarı içinde hizmet veren bir atölyede lokum yapımını öğrendi. İşin ustalarından lokum yapımının detayını dinleyen öğrenciler daha sonra kendileri lokum yaptı. Şemsettin Karahisari Ortaokulu İngilizce öğretmeni ve okulun Uluslararası Projeler Koordinatörü Serkan Dokudur, 9 yıldır Romanya'daki kardeş okulla öğrenci değişimi yaptıklarını söyledi. Dokudur, Her 29 Ekim'de Romanya'daki kardeş okulumuzdan buraya öğrenci geliyor. 23 Nisan'da da biz buradan Romanya'ya öğrenci gönderiyoruz. Türkiye'de birçok okul bu öğrenci değişimini ve kardeş okul projesini yapıyor. Ama birçoğu 3-4 yıl sürüyor. Ama biz bunu aralıksız 9 yıldır devam ettiriyoruz. Çocuklar gittiklerinde ve buraya geldiklerinde ailelerde kalıyor. Tamamen ailelerin desteklediği bir değişim programı. Çocukların cebinden hiç para çıkmadan uluslararası deneyim kazandıkları bir proje. Romanya'nın başkenti Bükreş'e 120 kilometre uzaklıkta olan Piteşti kentinden bir okulun 8 öğrencisi ve 3 öğretmen Afyonkarahisar'ın dünyaca ünlü kaymaklı lokumunu yapmayı öğrendi. Kestiler ve paketleyip ailelerine götürecekler dedi. Proje kapsamında Afyonkarahisar'a gelen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki İvana Pirvu, çok mutlu olduğunu belirtti. Pirvu, lokum yapmayı öğreneceği için çok heyecanlı olduğunu kaydederek, Heyecanım kameraları görünce daha da arttı. İnsanların kibarlığını, arkadaş canlılığını görünce kendimi buralı gibi hissettim. Lokum yapmak çok farklı bir deniyim oldu benim için diye konuştu.

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