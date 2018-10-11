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Rumlar AB pasaportu satarak servet kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2013 ile 2017 tarihleri arasında yatırım karşılığında 3 bin 300 kişiye 4,8 milyar Euro değerinde Avrupa Birliği (AB) pasaportu verdiği belirtildi.

Rumlar AB pasaportu satarak servet kazandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA) - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2013 ile 2017 tarihleri arasında yatırım karşılığında 3 bin 300 kişiye 4,8 milyar Euro değerinde Avrupa Birliği (AB) pasaportu verdiği belirtildi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün hazırladığı 88 sayfalık rapora göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta ve Portekiz, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına yatırım karşılığında vatandaşlık veriyor.
Rum Medyası'nın geniş şekilde verdiği rapora göre, Rumlar AB pasaportu satışı ile servet kazandı. Rumlardan, AB pasaportu alanlar arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2016’da Ukrayna tarafından kamulaştırılan ve Londra Mahkemesi’nin 2,5 milyar Euro’luk mal varlığını dondurduğu PrivatBank’ın kurucu ve işbirlikçileri Gennady Bogolyubov, Igor Kolomoisly, 2007’de ABD vatandaşlığı reddedilen Oleg Deripaska ve Rami Makhlouf’a da var.
4 YILDA 4,8 MİLYAR EURO KAZANDI
Raporda, AB pasaportunun satılması 'sorunlu' olarak değerlendirilirken, raporun Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ilgili bölümünde yatırım karşılığında üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına pasaport verme uygulamasının 2013'te başladığı kaydediliyor. 2013'ten 2017'ye kadar 4,8 milyar Euro'luk pasaport satışı yapıldığı kaydedilen raporda, bu uygulamanın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’na katkısının yüzde 5,2 olarak yansıdığı kaydedildi.

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