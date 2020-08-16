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Rumlardan itiraf gibi açıklama: Türkler blöf yapmıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Kesimi sözde 'Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu', 'Hayelet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın açılacağını, Türklerin blöf yapmadığını söyledi.

Rumlardan itiraf gibi açıklama: Türkler blöf yapmıyor

Maraş'ın açılmasının kendileri için mezar taşı olacağını ifade eden Yoannu, "Türkler blöf yapmıyor. Maraş’ın yerleşime açılmasını engellemek için belediye olarak elimizden geleni yapacağız, bütün karar merkezlerine başvuracağız. Maraş’ın tamamen yerleşime açılması kararı aslında Kıbrıs sorununa mezar taşı olur, uzlaşılmış çözüm çerçevesi içerisindeki çabaların sonu olur. Kapalı Maraş yalnız Maraş’ı ve Maraşlıları ilgilendiren bir konu değildir. Yerleşime açılmasını engellemek için derhal ve acilen harekete geçilmelidir" dedi. Öte yandan, Rum medyası da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis'i, Maraşlıları kandırmakla suçladı ve "Anastasiadis çözüm tiyatrocusu" ifadelerini kullandı.

Rum medyası da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Kapalı Maraş'ın açılmaması için BM, AB ve güçlü ülkeler nezdinde girişimler yapmaya devam ettiğini yazdı.

“RUM LİDERLER BİZİ ALDATTI”

Rum Politis gazetesi de yorum haberinde Rum yönetimini Maraş konusunda sert sözlerle eleştirdi. Rum yönetiminin Maraş konusunda birçok fırsatı teptiğini yazan Politis, "Yarım yüzyıldır kayıplar yaşıyoruz çünkü hiçbir zaman olguları ayakları yere başar ve gerçekçi şekilde göremedik veya görmek istemedik. Meydanı bizim taraftaki Anastasiadis gibi çözüm tiyatrocularına bıraktık" ifadelerine yer verdi.

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