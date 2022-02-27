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  4. Rus askerlerinin şaşkınlığı telsiz konuşmasına yansıdı! "Kimi vuracağımızı bilmiyoruz hepsi bize benziyor"

Rus askerlerinin şaşkınlığı telsiz konuşmasına yansıdı! "Kimi vuracağımızı bilmiyoruz hepsi bize benziyor"

27.02.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 4. gün yaşanırken, Kiev yönetiminin direnişi Rusları şaşkına uğrattı. Harekatın yavaş ilerlemesi ve istenilen hedeflere bir türlü ulaşılamaması Rus askerini demorize ederken, yaşadıkları şaşkınlık ise telsiz konuşmalarına yansıdı.

Rus askerlerinin şaşkınlığı telsiz konuşmasına yansıdı! "Kimi vuracağımızı bilmiyoruz hepsi bize benziyor"

Rusya'nın Ukrayna işgali 4. gününde şiddetli çatışmalar yaşanırken, kritik bölgelerin kontrolü iki ülkenin ordusu arasında adeta gidip geliyor. Kiev'i kuşatan Rus ordusu karşılaştığı direnişle sürekli geri püskürtülürken askerlerin telsiz konuşmalarındaki konuşması ortaya çıktı. Rus askerlerinin sözleri sahadaki durumu adeta özetledi.

RUS ASKERLERİ ŞAŞKIN: KİMİ VURACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

Amerikan haber kanalı ABC News'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, bir Rus askerinin telsiz görüşmesinde "Kimi vuracağımızı bilmiyoruz, hepsi bize benziyor" dediğini duyduğunu söyledi.

Yetkili ayrıca bazı Rus güçlerinin yönünü şaşırdığını ve Ukraynalılar'a karşı verilen savaşın düşündüklerinden daha zor olduğunu fark ettiğini söyledi.

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PLANLADIKLARI ŞEKİLDE İLERLEYEMİYORLAR

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı istihbaratı bir açıklama yaparak, Rus kuvvetlerinin 'lojistik zorluklar' ve 'güçlü Ukrayna direnişi' nedeniyle planladıkları ilerlemeyi kaydedemediğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok iyi işallah bu karışık kafa ile doğuya dönersiniz

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