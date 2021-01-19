Rus bilim insanı açıkladı: Koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) gezegenimizin bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan virüs ile ilgili pek çok bilimsel araştırma yapıldı. Ancak hala virüs ile ilgili yeni bilgilere ulaşıyoruz.

Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı olan Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin'e göre uyku eksikliği koronavirüse yakalanma riskini artırıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, uyku eksikliği Covid-19 dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırıyor.

Uyku eksikliğinin bağışıklık sisteminde yıkıcı bir etkisi olduğunun altını çizen Kalinkin "beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur" dedi.

Kalinkin'e göre, güçlü bir bağışıklık sistemi için her gün aynı saatte uyuyup, uyanmamız ve 7 ila 9 saat uyumamız gerekiyor.

