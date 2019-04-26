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Rus diplomat ile Venezuela Dışişleri bakanı arasında samimi diyalog

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreasa ile buluşmasında Rusça “Nasılsın kardeşim” ifadelerini kullanarak sarıldı.Amerika’nın ekonomik yaptırım ve siyasi baskılarıyla karşı karşıya kalan Venezuela’ya en büyük desteği Rusya, Türkiye ve Çin vermeye devam ediyor.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreasa ile buluşmasında Rusça “Nasılsın kardeşim” ifadelerini kullanarak sarıldı.
Amerika’nın ekonomik yaptırım ve siyasi baskılarıyla karşı karşıya kalan Venezuela’ya en büyük desteği Rusya, Türkiye ve Çin vermeye devam ediyor. Rusya’nın askeri ve politik olarak büyük destek verdiği Venezuela ile görüşmeler her alanda devam ediyor. BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreasa ile bir araya gelerek Venezuela’daki durumu görüştü. Gerçekleşen görüşmede 2 ülke arasındaki ilişkiler, Rusya ve Venezuela’nın Birleşmiş Milletler’deki pozisyonu ve ortak çalışmalarının yanı sıra Venezuela’daki güncel konular ele alındı.

Rus diplomattan Rusça karşılama
Nebenzya ve Arreasa arasında gerçekleşen görüşmeden çok Rus diplomatın Venezuela Dışişleri Bakanı’nı samimi bir şekilde karşılaması gündem oldu. Her iki tarafın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Nebenzya’nın, Venezuela Dışişleri bakanı Jorge Arreasa’yı karşıladığı sırada sarıldığı ve Rusça olarak “Kak Dila Brat Moi” yani “Nasılsın benim kardeşim” sözleri duyuldu. Yayınlanan görüntülerde ikili arasında yapılan görüşmelerden kesitler sunulurken görüntülerdeki bu kısımların sessiz olarak verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

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