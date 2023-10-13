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  4. Rus diplomatın İstanbul'da sır ölümü! Odaya girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Rus diplomatın İstanbul'da sır ölümü! Odaya girince korkunç manzarayla karşılaştılar

13.10.2023 16:44 | Son Güncelleme:
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür olan 61 yaşındaki diplomat Nikolai Kobrinets, dün büyükelçiler toplantısına katılmak üzere İstanbul'a geldi. Arkadaşları toplantıya katılmayan diplomatı merak ederek oteline sordurdu. Görevliler odaya girdiğinde Rus diplomatın cansız bedeniyle karşılaştı.

Rus diplomatın İstanbul'da sır ölümü! Odaya girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Büyükelçiler toplantısına katılmak için dün İstanbul'a gelen 61 yaşındaki Rus diplomat, Taksim’de kaldığı otelde ölü bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülen diplomatın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TOPLANTIYA KATILMAYINCA MERAK ETTİLER

Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür olan 61 yaşındaki diplomat Nikolai Kobrinets, büyükelçiler toplantısına katılmak üzere dün İstanbul’a geldi. Dün saat 14.00 sıralarında Taksim’de kalacağı otele gelen diplomat, burada konakladı. Sabah toplantıya gelmeyen diplomatı merak eden meslektaşları, otelinden kendisini sordurdu. Diplomata ulaşılamayınca otel görevlileri odaya girdi. Görevliler diplomatı yatakta hareketsiz görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri diplomatın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Adli tabip, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemelerine göre diplomatın kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülüyor. Çalışmaların ardından diplomatın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (İHA)

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