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Rus donanmasına ait gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 22:54 | Son Güncelleme

Rus donanmasına ait gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL (AA) - Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı araştırma ve kurtarma gemisi "Seliger", İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Karadeniz'den yola çıkan 59,6 metre uzunluğundaki gemi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Marmara Denize'ne açıldı.

Geminin, radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağını bulmak için Akdeniz'e doğru hareket ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğaz gemi Rus donanması

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