Rus gazeteci Mihail Gusman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan belgesel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında belgesel hazırlayıp sunan Rus gazeteci ve TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, "Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip." dedi.

Gazeteci Gusman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselinin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapıldı.

Büyükelçilik organizasyonuyla gerçekleştirilen belgeselin gösterimine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, TASS Genel Müdürü Sergey Mihaylov, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

ERDOĞAN İLE 4 KEZ RÖPORTAJ YAPAN RUS GAZETECİ

Daha önce Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Rus gazeteci Gusman'ın "Formula Vlasti" (İktidarın Formülü) isimli programının çerçevesinde hazırladığı belgeselde, Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasette yükselişi, başarısı ve yönetimde olduğu dönemlerdeki hizmetleri, daha önce yapılan röportajdan kesitlerle birlikte anlatıldı.

Ayrıca belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının koordinasyonuyla Rusçaya çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabından da önemli ifadelere yer verilerek, Erdoğan'ın görüşlerine dikkat çekildi.

Belgesel kısa bir süre önce Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-24'te de yayınlandı.

"ERDOĞAN'IN ROLÜ DÜNYADA DA SON DERECE ÖNEME SAHİP"

Gösterimin ardından Gusman, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve belgesel hakkındaki sorularını cevapladı.

Erdoğan ile bugüne kadar büyük bir onurla 4 defa röportaj yaptığını aktaran Gusman, 22 yıldır hazırlayıp sunduğu bu program çerçevesinde bugüne kadar 400'den fazla önemli isimle görüştüğünü söyledi.

Erdoğan ile onun nezaketi sayesinde iki defa başbakan iken, iki defa da cumhurbaşkanı iken görüşme gerçekleştirdiğini belirten Gusman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip." ifadelerini kullandı.

"KONULARIN ÖZÜNE DERİNLEMESİNE İNMESİ İNANILMAZ YETENEK"

Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin şunları söyledi:

"Onun hakkında beni en çok etkileyen şey, argümanları anlama, tartıştığımız konuların özüne derinlemesine inme konusundaki inanılmaz yeteneğiydi. Sadece sorulara cevap vermedi, ele aldığımız konuların bir bütün olarak, çok katmanlı bir analizini yaptı. Bu filme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusça basılmış kitabını (Daha Adil Bir Dünya Mümkün) almamız tesadüf değil. Bu kitabı hiçbir şeyi atlamadan baştan sona okudum. Filmimize kattığı çok derin düşünceler var, çünkü bugün dünya siyasi arenasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi onu karşılaştırabilecek çok az insan olduğunu söyleyebilirim."

Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan'ın iyi ve güvene dayalı ilişkisine dikkati çeken Gusman, "Evet, birçok konuda farklı bakış açıları var, analizlerde veya bazı değerlendirmeleri farklılık gösterebiliyor. Ama bu tür liderlerin böylesine güvene dayalı bir ilişkiye sahip olmaları dünyanın kaderi için çok önemli." dedi.

"ERDOĞAN İLE İLGİLİ BELGESELİ RUSYA'DA MİLYONLAR SEYRETTİ"

Belgeselin amacı hakkında da bilgi veren Mihail Gusman, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kısa bir süre önce yapıldığını, Erdoğan'ı milyonlarca Rus seyirciye göstermek istediklerini söyledi.

Son 2 günde belgeselin 2 defa devlet televizyon kanalında gösterildiği ve milyonlarca kişiye ulaşıldığı bilgisini veren Gusman, "Rus seyircisine Erdoğan'ı sunmak çok önemli. Maalesef Türkiye ve Rusya'da dünya liderlerini, hatta komşu ülkelerinin liderlerini iyi tanımıyorlar. Türkiye bizim komşumuz, uzun yıllar ortağımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllardır iktidarda. Onun eksiksiz bir portresini vermek ve onu anlatmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İLE 5. KEZ RÖPORTAJ YAPMAK İSTERİM"

Eğer mümkün olursa 5. kez Erdoğan ile röportaj yapmak istediğini söyleyen Gusman, bunun gerçekleşmesi halinde çok mutlu olacağını dile getirdi.

Pek çok yabancı dilde olduğu gibi Rusçada da Türkçedeki "ğ" harfi olmadığı halde, Erdoğan soy ismindeki bu harfi programında doğru seslendiren Gusman, Azerbaycan'da doğduğu için, bildiği Azerbaycan Türkçesinin Türkiye Türkçesine yakın olduğunu, profesyonellik gereği ve saygısından dolayı "Erdoğan" ismini doğru seslendirdiğini dile getirdi.

Türkçeyi ve Türk müziğini çok sevdiğini vurgulayan Gusman, evinde ve arabasında sık sık Türk müziği dinlediğini kaydetti.

Türk halkına çok derin saygı duyduğunu söyleyen Gusman, "Türk halkı en iyisine layıktır. Çalışkandır, naziktir, açık sözlüdür ve büyük gelenekleri vardır. Bu insanlara mutluluk ve esenlik diyorum." dedi. (AA)





