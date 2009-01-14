Rus gemisi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Boğazı çıkışında karaya oturan Rus bayraklı yük gemisi, kendi imkanları ile kurtulmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre Ukrayna'dan İzmir'e 2 bin 661 ton dökme buğday götüren bin 948 groston ağırlığındaki "Vılır" isimli Rus bayraklı yük gemisi, Çanakkale Boğazı çıkışındaki Tavşan Adası açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsiz kanalı ile Deniz Trafik İstasyonu'na bildirmesinin ardından bölgeye bir römorkör gönderildi. Gemi kaptanı, kendi imkanları ile gemiyi karaya oturduğu yerden kurtararak Yeniköy açıklarına demirletti. Geminin gerekli işlemlerinin ardından seyrine devam edeceği açıklandı.

