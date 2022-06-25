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Rus generalden tansiyonu artıracak "NATO ile savaş" açıklaması! Vurulacak ilk şehri açıkladı

25.06.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna savaşıyla birlikte daha da gerilen Rusya-NATO ilişkileri sonrası flaş bir çıkış geldi. Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov Rusya'ya uygulanan ambargolar ve en son Kaliningrad krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, “NATO’yla muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak” dedi.

Rus generalden tansiyonu artıracak "NATO ile savaş" açıklaması! Vurulacak ilk şehri açıkladı

Rus General Gurulyov'dan olası bir "Rusya-NATO" savaşıyla ilgili çarpıcı açıklama geldi ve vurulacak ilk yerin Londra olacağını belirtti.

Litvanya'nın, Rusya'nın Avrupa'daki tek toprağı olan Kaliningrad ile Rusya toprakları arasındaki demiryolu hattı üzerinden ürün sevkiyatını durdurmaya yönelik aldığı kararın etkileri sürüyor.

"SAVAŞA HAZIRIZ" MESAJI

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimi daha da tırmandıran karar sonrası Rus medyasına açıklama yapan Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov hedefine NATO’yu alarak, "Kaliningrad ablukasından dolayı muhtemel bir savaş durumuna hazırlıklıyız" dedi.

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HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Savaş sırasında Rus ordusunun kullanacağı yöntemlerden bahseden Gurulyov, "İlk hava harekatında düşmanın uzaydaki uydularını yok edeceğiz. ABD'li veya İngiliz olmalarının önemi yok. Biz hepsini NATO üyesi olarak görüyoruz. Kritik öneme sahip bölgelerin yok edilmesini içeren operasyonunun bir parçası olarak, Batı Avrupa'nın güç kaynakları kesilecek ve hareketsiz hale getirilecek. Tüm güç kaynakları yok edilecek. İkinci olarak (onların) tüm füze savunma sistemlerini yüzde 100 oranında zayıflatacağız. Ve üçüncü aşamada ise soğukta, yiyeceksiz ve elektriksiz mücadeleye devam etme konusunda ABD'nin Batı Avrupa'ya ne diyeceğini göreceğim" ifadelerini kullandı.

KORKUTAN SÖZLER: İLK DARBE LONDRA’YA OLACAK

Böyle bir savaş durumunda Rusya’nın ilk hedefi olacak olan Avrupa başkentinin Berlin veya Paris olmayacağının altını çizen Gurulyov, “Bu operasyonlar Varşova, Paris veya Berlin’den başlamayacak. Dünyaya yönelik tehdidin Angola - Saksonlardan geldiği açık. İlk vurulacak yer Londra olacak” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya
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