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Rus kadın askerin fotoğrafı tartışma yarattı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2019 08:54 | Son Güncelleme

Rusya'daki sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar dünya çapında yankı uyandırmayı başarıyor. Viral haline gelen paylaşımlarda birbirinden ilginç kareler yer alıyor.

Peki Rus paylaşımlarının sosyal medyada bu denli ses getirmesinin sebebi ne? İşte o sorunun yanıtına ulaşmayı sağlayacak paylaşımlardan bazıları...

Bu kareler sosyal medyada olay oldu

Instagram'daki crazyinrussia hesabı da Rusya'da çekilen ilginç görüntüleri paylaşıyor.
Hesabın yaptığı bir paylaşım sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Üniforması ile sokağa çıkan bir Rus kadın asker, bebeğini tank şeklindeki bebek arabası ile gezdirdi.
Sokakta da çok sayıda vatandaşın dikkatini çeken tank şeklindeki bebek arabası sosyal medyada da büyük yankı buldu.
Bazı kullanıcılar annenin, bebeğini doğuştan gerçek bir asker gibi yetiştirdiği yorumunda bulundu.
Bazı kullanıcılar ise bebeğin tank biçimindeki bebek arabası ile gezdirilmesi son derece hatalı bir eylem olarak niteledi.
Görüntü son derece tuhaf olsa da Rusya'da çekilmiş, tuhaf ve ilginç olarak sınıflandırılan birçok fotoğraf bulunuyor.
İşte o fotoğraflarda bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya sosyal medya

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