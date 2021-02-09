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Rus kargo uçağı iniş sırasında tipi nedeniyle pistten çıktı

09.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Rus kargo uçağı iniş sırasında tipi nedeniyle pistten çıktı

Rusya’da bir askeri kargo uçağı, Kuril Adaları’na iniş esnasında olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıkarken, uçağın sert iniş yapması sonucu ön kısmında büyük hasar oluştu.Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait AN-12 tipi askeri kargo uçağı, Kuril Adaları’nda bulunan havaalanına inişi sırasında şiddetli kar ve tipi fırtınası nedeniyle pistten çıktı.

Rusya’da bir askeri kargo uçağı, Kuril Adaları’na iniş esnasında olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıkarken, uçağın sert iniş yapması sonucu ön kısmında büyük hasar oluştu.
Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait AN-12 tipi askeri kargo uçağı, Kuril Adaları’nda bulunan havaalanına inişi sırasında şiddetli kar ve tipi fırtınası nedeniyle pistten çıktı. Uçağın sert iniş yapması sonucu ön kısmında büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile uçağın motorlarının durdurularak, uçağın patlaması engellendi. Olayda yaralanan olmadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, hava koşullarını dikkate almadan uçağın kalkışına izin veren personele disiplin cezası verileceği bildirildi.

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