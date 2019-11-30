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Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 13:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Gemi, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen keşif gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında Rus keşif gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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