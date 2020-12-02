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Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

02.12.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapsamlı aşılamanın gelecek hafta başlatılması konusunda emir verdiği bildirildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda tüm dünyada vaka sayıları giderek artarken bir yandan da koronavirüs aşısı konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Aralık ayının gelmesiyle beraber dünyada peş peşe aşılanmanın başlayacağı haberleri geliyor. Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı.

Aşının kullanımı için alınan onay sonrasında önümüzdeki haftadan sonra İngiltere genelinde mevcut olacağı açıklandı.

İTALYA'DA OCAK AYINDA BAŞLIYOR

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19'a aşılarının ocak ayından itibaren ücretsiz uygulanmasının başlayacağını söyledi.

Speranza, parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında vaka eğrisinde başlayan düşüşe değinerek "Durum hala çok ciddi, kesinlikle küçümsenmemeli. Yürürlüğe koyduğumuz tedbirler işliyor. Hükümetin amacı, genel bir kapanmaya gitmeden salgın eğrisini düşürmek" diye konuştu.


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