Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda tüm dünyada vaka sayıları giderek artarken bir yandan da koronavirüs aşısı konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Aralık ayının gelmesiyle beraber dünyada peş peşe aşılanmanın başlayacağı haberleri geliyor. Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de onaylandı.

Aşının kullanımı için alınan onay sonrasında önümüzdeki haftadan sonra İngiltere genelinde mevcut olacağı açıklandı.

İTALYA'DA OCAK AYINDA BAŞLIYOR

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19'a aşılarının ocak ayından itibaren ücretsiz uygulanmasının başlayacağını söyledi.

Speranza, parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında vaka eğrisinde başlayan düşüşe değinerek "Durum hala çok ciddi, kesinlikle küçümsenmemeli. Yürürlüğe koyduğumuz tedbirler işliyor. Hükümetin amacı, genel bir kapanmaya gitmeden salgın eğrisini düşürmek" diye konuştu.



