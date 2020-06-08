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  4. Rus milyarder Abramoviç, Çığlık tablosunu rekor fiyata satın aldı

Rus milyarder Abramoviç, Çığlık tablosunu rekor fiyata satın aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Rus milyarder Roman Abramoviç, Norveçli ressam Edvard Munch’un dünyaca ünlü ’Çığlık’ tablosunu 120 milyon dolara satın aldı.

Rus milyarder Abramoviç, Çığlık tablosunu rekor fiyata satın aldı

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi Rus iş adamı Roman Abramoviç, Norveçli ressam Munch’un dünyaca ünlü 'Çığlık’ tablosunu 120 milyon dolara satın aldı. Müzayede şirketi Sotheby’s tarafından yapılan ve 50 milyon dolar teklifle başlayan açık artırmaya telefonla katılan Abramoviç, Çığlık tablosu için en yüksek teklifi veren isim oldu. Böylece Çığlık tablosu, tarihin en pahalı sanat eserleri arasına girdi. Açık arttırmanın 2 Mayıs’ta gerçekleştirildiği belirtildi.

DAHA ÖNCE 2 KEZ ÇALINDI

Çığlık ya da orijinal ismiyle Skrik, Norveçli ressam Edvard Munch tarafından 1893’te yapıldı. Tablo daha önce iki kez çalındı. İlk olarak 1994’te Oslo Ulusal Galerisi’nden çalınan tablo, 2004’te tekrar çalınmış ve 2 yıl sonra bulunmuştu.

Munch, tabloyu 1893 ve 1910 tarihleri arasında 2 kez pastel boya ve 2 kez yağlı boya olmak üzere 4 farklı şekilde yaptı.

Kaynak: İHA

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