HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus ordusundan Ukrayna'ya roket saldırısı: 8 ölü!

Rus ordusundan Ukrayna'ya roket saldırısı: 8 ölü!

08.07.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusunda yer alan Lyman kentine düzenlediği roket saldırısı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Rus ordusundan Ukrayna'ya roket saldırısı: 8 ölü!

Rusya, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesinde yer alan Lyman kentine roket saldırısı düzenledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Açıklamada ayrıca Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda bir konut, bir matbaa şirketi binası ve 3 aracın ateşe verildiği aktarıldı. Bölgeye sağlık ekipleriyle arama-kurtarma ekipleri gönderilirken yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ruslar, 10.00 sıralarında kasabayı çok sayıda roketatarla vurdu. Bir konut ve bir iş yeri büyük hasara uğradı” dedi.

Önemli demir yolu merkezlerden biri olan Lyman kenti işgalin başında Rus ordusu tarafından ele geçirilmiş, kent geçtiğimiz Ekim ayında Ukrayna ordusu tarafından geri alınmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de uçak kazası: 6 kişi hayatını kaybetti!ABD'de uçak kazası: 6 kişi hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna roket

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

Bir anda arabanın önüne atladı! Sürücüye göğüslerini gösterdi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.