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Rus ruleti oynarken yaralanan şahıs öldü

03.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla Rus ruleti oynarken yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay gece Yeni Mahalle’de bulunan bir evde meydana geldi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla Rus ruleti oynarken yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay gece Yeni Mahalle’de bulunan bir evde meydana geldi. Ümit C. (43) arkadaşının evinde otururken belinde bulunan silahı çıkardı. İddiaya göre, Rus ruleti oynamak için içerisinde tek kurşun bulunan silahın tetiğine bastı. Silahın ateş almasıyla kurşun başının diğer tarafından çıktı.
Ağır yaralanan Ümit C. ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Ümit C. yapılan müdahaleye rağmen rağmen kurtarılamadı.

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