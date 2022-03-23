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  4. Rus savaş gemileri Karadeniz'den Ukrayna'ya füze fırlattı

Rus savaş gemileri Karadeniz'den Ukrayna'ya füze fırlattı

23.03.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgal harekatının ardından Ukrayna'daki çatışmalar sürüyor. Son olarak Rusya Donanması'na ait savaş gemileri, Karadeniz'de Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 29 gündür devam ederken, Rus ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırıları sürüyor.

SİVASTAPOL AÇIKLARINDAN FÜZE FIRLATTILAR

Rusya Donanması’na ait savaş gemileri Rusya’nın Ukrayna’da yasadışı şekilde ilhak ettiği Kırım Yarımadasında yer alan liman kenti Sivastopol açıklarından Ukrayna’ya füze fırlattı.

Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor. Füzelerin fırlatıldığı anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. (İHA)

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