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  4. Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 17:57 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkati çekti.

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 15.45'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ASKERLER DİKKAT ÇEKTİ

Boğazdan geçiş sırasında gemiye, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkat çekti.


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