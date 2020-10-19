HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.Ege Denizi açıklarından saat 16.15 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi açıklarından saat 16.15 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile ’Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamaBir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
En Çok Okunan Haberler
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Diğer Haberler
Denizli'yi dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Antalya'da şiddetli fırtına can aldı!
Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı
Faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu! NTV canlı yayınında panik anları
Canlı yayında saldırı anı!
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
HSK'dan 11 hakim ve savcı için meslekten ihraç kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.