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Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

06.05.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus sevgilisi İrina D.'ye evlilik teklifinde bulunan Onur A. aldığı cevap sonrası büyük şok yaşadı. 2 yıldır birlikte olduğu kadınla hayatını birleştirmek isteyen genç, tektaş yüzükle teklifte bulundu. Önce 'evet' diyen kadın, kutudaki yüzüğü görünce ise vazgeçti. Ne yapacağını bilmeyen Onur A. ise FSM'de intihar etmek istedi. Polisin çabalarıyla ikna edilen talihsiz genç, şikayetçi oldu.

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Bir süredir birlikte olduğu Rus İrina D.'ye evlenme teklifi eden Onur A'nın hayatı, aldığı cevap sonrası altüst oldu. Kafede buluştuğu kadına tektaş yüzük alan genç, önce "evet" cevabı aldı. Yüzüğü gören ve küçük bulan kadın daha sonra ise kararından vazgeçti. Hayatının şokunu yaşayan talihsiz adam ise intiharı bile düşündü...

KAFEDE BULUŞUP TEKLİF ETTİ

32 yaşındaki Onur A. Rusya vatandaşı İrina D. birlikteydi. 2 yıllık birlikteliklerinin ardından genç adam sevgilisine evlenme teklif etmeye karar verdi. 17 Kasım günü İstanbul Sarıyer'de bir kafede buluşan ikili bir süre sohbet etti. Ardından genç adam sevgilisi için hazırladığı sürprizle alakalı cebinden çıkarttığı tektaş yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Sabah'ta yer alan haberde, iddiaya göre, yüzüğün kutusu kapalıyken teklife evet cevabı veren genç kadın kutu açıldığında ise sevgilisine tepki gösterdi.

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"BÜ YÜZÜK NE?"

Tektaş yüzüğü ucuz ve küçük bulan genç kadın, "Seninle evlenmek istemiyorum, bu yüzük ne?" diyerek Onur A.'ya tepki gösterdi.

İNTİHARDAN POLİS VAZGEÇİRDİ

Mekandan ayrılarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine geldiğinde bir anlık öfkeyle araçtan inen Onur köprü korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçirilen genç adam ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünde ise başından geçenleri anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sevgilisine evlenme teklifi ettiğini, yüzüğü küçük bulan sevgilisinin kendisiyle dalga geçtiğini, bu nedenle onurunun ve gururunun kırıldığını anlatan Onur, " Beni psikolojik buhrana itti şikayetçiyim" diyerek İrina A.'dan şikayetçi oldu. Sevgilisini intihara sürükleyen genç kadın hakkında savcılık soruşturma başlattı.

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İntihar
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