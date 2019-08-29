HABER

Rus turistler, mangoya hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 19:02 | Son Güncelleme

Rus turistler, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde örtü altı mango üretimi yapan bahçeyi gezerek, hasat yaptı - Yerleşik Rus Liliya Mutlutürk: - "Soğuk ülkeden geldikleri için dalında mangoyu hiç görmemişlerdi. Çok beğendiler, tat ve aromasına hayran kaldılar"

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Türkiye'nin ilk örtü altı mango üretimi yapan bahçeyi gezen Rus turistler, ürünün tat ve aromasına hayran kaldı.

Muzkent Mahallesi'nde bu yıl ilk kez hasadına başlanan mango bahçesine, Rus turistlerin katılımıyla tur düzenlendi.

Bahçeyi gezerek, üreticiden bilgi alan turistler, mango hasadı yaptı. Tat ve aromasına hayran kalan Rus turistler, ürünlerden satın da aldı.

Yerleşik Rus Liliya Mutlutürk, yaptığı açıklamada, mango bahçesine düzenlenen tura ilginin yoğun olduğunu, birçok Rus'un ilk kez dalından mango kopardığını söyledi.

Rusların tropikal meyveleri çok sevdiğini belirten Mutlutürk, "Ben Gazipaşa'da ikamet ediyorum. Ekolojik turlar düzenliyorum. Rusya'dan gelen arkadaşlarımız mangoya hayran kaldı. Soğuk ülkeden geldikleri için hiç görmemişlerdi. Çok beğendiler, tat ve aromasına hayran kaldılar." dedi.

Mango üreticisi Sefa Oğuz ise Rus turistlerin mango hasadı yaptığını belirterek, tropik meyvelere ilginin yoğun olduğunu anlattı.

"Tadını ve kokusunu çok beğendiler. Kendi ülkelerinde bu meyveler üretilemediği için ilk defa burada görmüşler. Marketten aldıklarından çok lezzetli olduğunu söylediler." diyen Oğuz, turların devam edeceğini vurguladı.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Bingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdıBingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdı
Oruç Reis Doğu Akdeniz yolundaOruç Reis Doğu Akdeniz yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa mango tur turist turizm

En Çok Okunan Haberler

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İBB önünde hareketlilik...

İBB önünde hareketlilik...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

Harekete geçildi! 15 yıl aradan sonra...

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.