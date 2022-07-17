Rus uzay ajansı Roscosmos'ta deprem! Başkan Dmitry Rogozin görevden alındı

Rus uzay ajansı Roscosmos'ta deprem etkisi yaratan değişiklikler yapıldı. Ajansa uzun bir süredir liderlik eden Dmitry Rogozin artık liderlikten alındı.

DMİTRY ROGOZİN GÖREVDEN ALINDI! YERİNE İSE BAKIN KİM GETİRİLDİ

Dmitry Rogozin, dört yıl görev yaptıktan sonra Putin'in kararıyla Roscosmos başkanlığı görevden alındı. Kremlin, Dmitry Rogozin'in neden görevden alındığını açıklamadı. Rogozin'in yerine ise Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov getirildi.

ABD ve Rusya tarafından ISS hakkında yıllar içinde geliştirilen ortaklık göz önüne alındığında, NASA ve Roscosmos arasındaki ilişki, güvenli uzay araştırmaları için hayati olarak görülüyor.



