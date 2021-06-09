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Rus ve Hollanda savaş gemileri Boğaz'da karşılaştı

09.06.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı girişinde karşılaştı. Hollanda savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlerken Rus savaş gemisi ve askeri römorkör ise Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı. Öte yandan sabah saatlerinde ise İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirlemişti.

Rus ve Hollanda savaş gemileri Boğaz'da karşılaştı

Rus askeri römorkör 'Sergey Balk' ve 844 borda numaralı savaş gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girişi yaptı. Rus gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Rus savaş gemileri, bir buçuk saat sonra İstanbul Boğazı'ndan çıktığı sırada boğaza giriş yapan Hollanda Kraliyet Donanması'na ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' isimli savaş gemisi ile karşılaştılar. Rus gemileri Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizine açılırken, Hollanda savaş gemisi ise, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

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İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirlediİngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

Sabah saatlerinde de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlemişti.

(DHA)

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