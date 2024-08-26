Rus ve Ukraynalılara ait ‘Oyun evi’ altında 3 kaçak okul daha! Türk okullarını…

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası, iki ülkeden yoğun göç alan Antalya'da, Rus ve Ukraynalıların kuaförlükten emlakçılığa, evde yemek yapıp satmaktan, evlerini günübirlik otel gibi kiralamaya kadar birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı faaliyetleri, iş ve ticaret dünyasında büyük sorun oluşturmaya başladı. Son olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı incelemelerde 2 kaçak Rus okulu olduğu ve okulların herhangi bir kayıt veya ruhsatının olmadığı belirlendi.

KONYAALTI RUS VE UKRAYNALILARA AİT KAÇAK OKULLARLA DOLU

Konyaaltı'nda daha önceden Rus ve Ukraynalılara ait birçok kaçak olduğu tesipt edilerek inceleme başlatılmıştı. Yine Rus ve Ukraynalılara ait belediyeden 'oyun evi' ruhsatı alındığı ancak anaokulu ve kreş olarak işletildiği 3 kaçak okul daha belirlendi. ATSO 48'inci Grup Eğitim Faaliyetleri Meslek Komitesi'nden meclis üyesi Kenan Çelik, Rus ve Ukraynalılara ait kaçak okul sorununu ATSO ağustos ayı meclisinde gündeme taşıdı.

RUS OKULU İNCELEMELER SONUNDA KAPATILDI

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde hiçbir kaydı olmayan kaçak okullar, sosyal medya ve web sitesi üzerine reklam yayınlamaya devam ederken, Konyaaltı'nda Rus ve Ukraynalı nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde broşür bastırıp, dağıttılar.

Konyaaltı'nda bir Türk kurs merkezi içerisinde ayrı isimle faaliyet gösteren bir Rus okulu, incelemeler sonunda kapatıldı. Ancak Rus ismiyle bir apartmanın giriş katında faaliyet gösteren oyun evinin 'Rus okulu' adı altında reklam ve tanıtımlarda bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hiçbir kaydı olmayan okul hakkında inceleme süreci devam ediyor.

RUSÇA BROŞÜRLERDE TÜRK OKULLARI KÖTÜLENDİ

Mahalleye dağıtılan Rusça broşürlerde, eğitim yılı açılışına az zaman kaldığı, 6-14 yaş grupları için kontenjanların neredeyse tükendiği, acele edilmesi gerektiği ifade edilerek, Türk okullarının da kötülendiği görüldü. Broşürde, 'Özel Türk okullarından üç kat daha ucuz ve on kat daha kaliteli. 6-7 yaş arası çocuklar için okul hazırlık. Rusya Federasyonu Okulu 1-7. Sınıflar. En iyi eğitim platformu ve profesyonel öğretmenler. Rusya Federasyonu'ndaki bir okula resmi bağlılık Rusya ve Türkiye'den ayrılmadan sertifikayı geçme. Çocukların anadilinde uyumlu gelişimi ve sosyalleşmesi. Yatılı eğitim de mevcuttur' şeklinde ibareler bulunuyor.

RUTSATSIZ OKUL VE KREŞLER BULUNUYOR

Eğitim işverenleri olarak özel okullar, kurs merkezleri, anaokulları ve kreşlerin çok büyük sıkıntıları olduğunu ifade eden Kenan Çelik, "Merdiven altı tabir edilen ruhsatsız ya da aldığı ruhsatın yetki sınırlarını çok aşan uygulamalarla karşı karşıyayız. Bir ülkede eğitimin kontrolü, yasalarla devletin elindedir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ruhsat alınmadan eğitim faaliyeti yapılamaz. Yalnız Antalya şu an bırakın ruhsatı, ruhsatla hiç alakası olmayan yerlerde okul adı altında eğitim-öğretim yapılıyor" şeklinde konuştu.

BAŞVURU DAHİ YAPILMAMIŞ

2 kaçak Rus okulu haberini örnek gösteren Kenan Çelik, bakanlıkta bu okulların başvurusu ve ruhsatının olmadığını söyleyerek, "Rus okulu veya Ukrayna okulu adı altında Konyaaltı'nda kiraladıkları birkaç büroyla ciddi sayıda öğrenciyle eğitim-öğretim yapıyorlar. Bu konuları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırıyoruz ama gerekli müdahaleler hızlı ve etkili şekilde yapılmadığı için faaliyetler iki yıldan fazla zamandır sürüyor" diye belirtti.

2 RESMİ RUS OKULU DA BULUNUYOR

Antalya'da bakanlıktan ruhsat almış, izinli ve denetime açık biri Konyaaltı, diğeri Muratpaşa'da 2 resmi Rus okulu olduğunu belirten Kenan Çelik, "Bu okullarda Rus ve Ukraynalı vatandaşların çocukları okuyabilir. Rus veya Ukraynalı çocuklar, Türk okullarında da misafir öğrenci statüsünde okuyabilir. Eğitim sektörü, çok zor bir sektör. İnsanlar yatırım yapıyor, bir okul en az 70-80 kişi çalıştırıyor ve sorumlulukları çok büyük. Bu konuda devletin hızlı ve etkili çalışmasını istiyoruz" diye konuştu.

‘‘ANAOKULU VE KREŞLER DE BU KONUDA ÇOK MAĞDUR’’

Kenan Çelik, Antalyalı eğitim işverenleri olarak bu ruhsatsız, her türlü kaçak okul ve kreş tarzı iş yerleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve il-ilçe müdürlüklerine şikayetin yanı sıra savcılığa suç duyuruları yapılacağını ifade etti.

Son olarak Kenan Çelik, "Aynı şey anaokulu ve kreşler için de geçerli. Gidiyorlar belediyelere, oyun evi adı altında ruhsat alıyorlar ama yemekli, yatılı, çocukları sabahtan akşama kadar orada misafir ediyorlar, sanki anaokulu ruhsatı varmış gibi. Anaokulu ve kreşler de bu konuda çok mağdur. Yıllardır bu sektörde ciddi yatırımlar yapmışlar ama ruhsatsız, hiçbir denetime tabi olmayan kaçak iş yerleriyle rekabet etmek zorunda kalıyorlar. Bu konuda çevresinde kaçak okul, kreş, anaokulu olduğunu tespit edenler, lütfen bana ulaşsın, bizzat bunların takipçisi olacağım" açıklamasında bulundu.

(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır