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Rusya açıkladı: Ukrayna'ya ait 2 helikopter ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldü

31.03.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 2 adet Mİ-8 tipi helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada helikopterlede Azov Taburu komutanlarının bulunduğu belirtilirken, Ukrayna ordusundan ele geçirdikleri ABD yapımı Stinger füzesiyle Mi-8 helikopterlerin vurulduğu bilgisi de verildi.

Rusya açıkladı: Ukrayna'ya ait 2 helikopter ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun günlük faaliyet raporuna dair brifing verdi. Ukrayna’daki Azov Taburu’nun Mariupol’den üst rütbeli komutanları tahliye etmeye çalıştığını aktaran Konaşenkov, düşürülen helikopterlerle ilgili açıklama yaptı.

"ABD YAPIMI STINGER FÜZESİYLE VURULDU"

Konaşenkov “Kiev rejimi 31 Mart sabahı Ukraynalı Neo-Nazi Azov Taburu’nun komuta kadrosunu iki Mi-8 helikopteri ile tahliye etmeye çalıştı. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) birlikleri, Ukrayna ordusundan ele geçirdikleri ABD yapımı Stinger füzesiyle Mi-8 helikopterlerini düşürdü. Helikopterlerden biri Rybatskoye köyü yakınlarına düşerken, füze darbesiyle hasar alarak denize doğru yönelen diğer helikopter kıyıya 20 kilometre mesafede düştü” ifadelerini kullandı. Konaşenkov, düşürülen helikopterlerde kaç kişinin öldüğüne dair bilgi paylaşmadı.

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UKRAYNA'NIN VERDİĞİ KAYIPLARI AÇIKLADILAR

Rus ordusunun bugün Ukrayna ordusuna verdirdiği zayiatlara değinen Konaşenkov, “Severodonetsk yakınlarında operasyonlarına devam eden Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleri gün içinde 57. Motorlu Piyade Tugayının savunmasının 2 kilometre derinliğine kadar ilerledi. Tugaya bağlı 40’tan fazla askeri personel, 3 piyade muharebe aracı, çeşitli amaçlara yönelik 3 araç ve 2 mühimmat deposu imha edildi. Saldırıya devam eden Donetsk Halk Cumhuriyeti birliklerinin gruplandırılması, Novobakhmutovka yerleşiminin bir kısmı üzerinde kontrol sağladı. Novoselivka Vtoraya'nın eteklerinde 25. Ukrayna Hava İndirme Tugayının birimleriyle savaşıyorlar. Gün içinde 50'den fazla milliyetçi, 1 tank, 4 piyade savaş aracı, 1 saha mühimmat deposu ve 5 araçlık bir tanker konvoyu imha edildi” dedi.

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"28 ASKERİ TESİS VURULDU"

Konaşenkov, “Gün boyunca, operasyonel taktik uçaklar, Ukrayna'nın 28 askeri tesisini vurdu. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri hava savunması, İzyum kentinin 30 kilometre batısında havada bir Ukrayna Mi-24 helikopterinin yanı sıra Tamarino, Lisichansk ve Volnovakha yerleşim bölgelerinde 4 Ukrayna insansız hava aracını düşürdü” ifadelerini kullandı. (İHA)

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