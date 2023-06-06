HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya adına casusluk yapmıştı! Eski FBI ajanı hapishanedeki hücresinde ölü bulundu

Rusya adına casusluk yapmıştı! Eski FBI ajanı hapishanedeki hücresinde ölü bulundu

06.06.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 2002 yılında ömür boyu hapse mahkum edilen 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen, kaldığı hücrede ölü bulundu. Hanssen, FBI tarafından Virginia’da bir parkta gizli materyalleri gizli bir konum kullanarak iki kişi arasında öğeleri veya bilgileri iletmek için kullanılan bir casusluk ticaret yöntemi olan “ölü mektup kutusu” yaparken yakalanmıştı.

Rusya adına casusluk yapmıştı! Eski FBI ajanı hapishanedeki hücresinde ölü bulundu

ABD’de 2002 yılında mahkeme tarafından 20 yıldan fazla bir süre Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya için casusluk yapmaktan suçlu bulunan ve ömür boyu hapse mahkum edilen 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen, Colorado eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli hapishanede kaldığı hücrede ölü bulundu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Federal Hapishaneler Bürosu tarafından yapılan açıklamada, hapishane personelinin sabah saatlerinde Hanssen'i hücresinde tepkisiz bir şekilde bulması sonrası ilk yardımda bulunduğu belirtilerek, tüm müdahalelere rağmen Hanssen'in kurtarılamadığı ifade edildi. Açıklamada, Hanssen'in ölüm nedeni ise belirtilmedi.

AW907180_01

FBI'a 1976'da katılan Hanssen, FBI'a göre 1985'te Sovyetler Birliği'ne gizli bilgiler satmaya başladı. Hanssen, 2001 yılında tutuklandığı zaman çok sayıda insan kaynağı, istihbarat tekniği ve gizli ABD belgelerini tehlikeye atması karşılığında 1,4 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. FBI müfettişleri, teşkilat içerisindeki casusu teşhis etmek için yıllarca çalıştı. FBI'a göre Şubat 2001'de tutuklanmasından önceki haftalarda yaklaşık 300 personel soruşturma üzerinde çalışıyor ve Hanssen'i izliyordu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Çin'le yaşanan gerilim hakkında yeni açıklama: "Devam edeceğiz"ABD'den Çin'le yaşanan gerilim hakkında yeni açıklama: "Devam edeceğiz"
'Kılıçdaroğlu' istifasıyla gündeme gelmişti! İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu'Kılıçdaroğlu' istifasıyla gündeme gelmişti! İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!
Anahtar Kelimeler:
abd casus

En Çok Okunan Haberler

Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü!

Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü!

Survivor'da boğazları düğüm düğüm eden itiraf: "Ömrüm boyunca kaçtım, burada yakalandım"

Survivor'da boğazları düğüm düğüm eden itiraf: "Ömrüm boyunca kaçtım, burada yakalandım"

'Kılıçdaroğlu' istifasıyla gündeme gelmişti! İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

'Kılıçdaroğlu' istifasıyla gündeme gelmişti! İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

AK Partili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adayı oldu

AK Partili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adayı oldu

Yeni MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı belli oldu

Yeni MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı belli oldu

Fuhuş soruşturmasında iğrenç detaylar! 'Para almazdı...'

Fuhuş soruşturmasında iğrenç detaylar! 'Para almazdı...'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.