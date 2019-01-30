Rusya, Afganistan’a girmeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Afgan birlikleri ve Taliban arasında yaşanan çatışmalar gerekçesiyle Rusya’nın Afganistan’a girmeyeceğini söyledi.
Afganistan’daki duruma dair değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın Afganistan’a girme gibi bir planının bulunmadığını belirterek, "Böyle bir ihtimal yok. Böyle bir adımı düşünmek için hiçbir neden görmüyoruz. Afgan hükümetiyle güvenlik alanında işbirliğimiz ve bu işbirliğimiz artarak devam ediyor" dedi.
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