HABER

“Rusya Akdeniz’de askeri tatbikat yapacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Amiral Vladimir Koroloev filosunun 1-8 Eylül tarihlerinde 25 gemi ve 30 uçak ile tatbikat yapacağını açıkladı

MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’de Amiral Vladimir Korolev deniz filosunun askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerine ait filonun 1-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği tatbikata 25’in üzerinde gemi ve 30 civarında savaş uçağının katılacağı belirtildi.

Akdeniz'deki tatbikat planına uygun olarak hava savunma, denizaltı sabotaj savunması ve mayın temizliği gibi bir dizi görev yürütüleceği kaydedilen açıklamada, tatbikat alanlarında gemi ve uçak seyirlerinin güvenliğinin sağlanması için önceden bakanlığın uyarıda bulunacağı ifade edildi.

PARTNERDünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!Dünyanın en küçük prezervatifi seks hayatınızda büyük fark yaratabilir!
30 Ağustos "Zafer Konvoyu" ile kutlandı30 Ağustos "Zafer Konvoyu" ile kutlandı
Kocaeli'ndeki macera parkında korkunç anlar! Herkesin gözü önünde yere çakıldıKocaeli'ndeki macera parkında korkunç anlar! Herkesin gözü önünde yere çakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Rusya tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'ndeki macera parkında korkunç anlar! Herkesin gözü önünde yere çakıldı

Kocaeli'ndeki macera parkında korkunç anlar! Herkesin gözü önünde yere çakıldı

ABD'de çok konuşulacak anket! 'Düşman olarak görüyoruz'

ABD'de çok konuşulacak anket! 'Düşman olarak görüyoruz'

Dünyanın gözü burada! Mehmetçik alarmda

Dünyanın gözü burada! Mehmetçik alarmda

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

İstanbul'da korkunç olay! Caddede yürüyen kadın onu görünce bayıldı

İstanbul'da korkunç olay! Caddede yürüyen kadın onu görünce bayıldı

Mihyar Serdar Kayseri'de yakalandı

Mihyar Serdar Kayseri'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.